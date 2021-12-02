الصحة تعلن موعد وأماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021 يوم 19 من الشهر الجاري، وقالت الوزارة إنها استقبلت التطعيمات من منظمة الصحة العالمية، ويتم تحليل عينات منها الآن لبدء تطعيم الأطفال بها، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأماكن التطعيم والمستهدف من الحملة من خلال وزارة الصحة والسكان.

متى تنطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021؟

ستنطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يوم 19 ديسمبر على مستوى جميع المحافظات.

هل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يوم واحد فقط؟

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام.

ما عدد الأطفال المقرر تطعيمهم في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال؟

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021 تستهدف تطعيم 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية.

ما هي الأماكن المقرر أن تكون فيها حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021؟

الحملة متواجدة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية من خلال فرق صحية ثابتة موجودة في العيادات الصحية، وفرق متحركة في الميادين والشوارع وجوار المساجد والكنائس ومترو الأنفاق، وفى الريف والقري والنجوع وستصل الحملة إلى الشقق نفسها لضمان حماية الأطفال من مرض شلل الأطفال.

ما هو نوع التطعيم في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال؟

سيكون باستخدام الطعم الفموي «سابين» نمط 2، وهو مرض فيروسي شديد العدوي يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن ويصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى وينتقل عن طريق الانتشار من شخص لأخر بصورة رئيسية عن طريق البراز.

ماهي الفئات الممنوعة من التطعيم؟

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال «الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابين باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)».