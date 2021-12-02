وزارة الصحة تكشف عن موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن موعد تطعيم الأطفال ضد «شلل الأطفال»، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة من المقرر انطلاقها يوم 19 ديسمبر الجاري.

ونوه المصدر إلى أنه جرى وصول 20 مليون جرعة للتطعيم ضد شلل الأطفال، من منظمة الصحة العالمية، وأخذت عينات منها لتحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن التطعيم عبارة عن «نقطتين بالفم».

التطعيم من خلال فرق طبية ثابتة

وأوضح المصدر، أن التطعيم ضد شلل الأطفال سيكون من خلال خلال فرق طبية ثابتة، تتواجد في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، وهناك أخرى متحركة تتواجد بالميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

وأكد أن التطعيم سيصل القرى عن طريق فرق تجوب المنازل، من خلال فريق طبي متخصص، جرى تدريبه خلال الأسابيع الماضية.

الفئات الممنوعة من التطعيم

وأشار المصدر إلى أن التطعيم ضد شلل الأطفال سيكون من خلال التنسيق بين وزارة الصحة، وتنفيذ كامل مع مسؤولي المحافظات، من أجل تطعيم الأطفال، لعدم حدوث أي إصابات جديدة، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم من هذا المرض.

في سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، والتى جاءت على النحو التالى: «الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابين باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)».

ولفتت الوزارة إلى أهمية التعاون مع الفرق الطبية، والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد البدني، والبعد عن الزحام والتكدس، خاصة مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة.