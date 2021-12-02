القومي لذوي الإعاقة: اليوم العالمي لأصحاب الهمم فرصة للتأكيد على حقوقهم

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة

و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، إن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع ، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي، خاصة وأن الشعار الذي رفعته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام هو «قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا».

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية اتخذت عدة تدابير من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة فيما يخص التشريعات والإجراءات للحصول على حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم.

وطالب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة فئات المجتمع أن يكونوا على وعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري، ويمكن عند بناء قدراتهم وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.