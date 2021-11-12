«التضامن» تعلن 6 توصيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من التوصيات الناتجة عن مجموعة من حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، لتمكين ودعم حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت التوصيات التي أعدتها الوزارة في تقرير بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية ما يقرب من 6 توصيات عامة، سوف تستعرضها «الوطن»، خلال السطور التالية:

6 توصيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

1) تنظیم حملات إعلامية وتوعوية للتعريف بكل الخدمات التي تقدمها كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، للأشخاص ذوى الإعاقة والمستندات المطلوبة وأماكن وإجراءات الحصول على الخدمة.

2) إتاحة نشر وتوزيع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية للتعريف بالحقوق التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوع إصدارها في مواد إعلامية مختلفة: فيديوهات، انفوجراف، ملصفات، لافتات، وذلك مع أهمية الإتاحة بلغة برايل وبلغة الإشارة.

3) وضع دلیل إرشادی موحد لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول الإعاقة وسبل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالتنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشره في كل المجتمعات المحلية.

4) تشجيع تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمؤسسات التنموية والتمويلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع الأنشطة والمشروعات التنموية وسعياً لتكوين شراكات لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

5) بناء قدرات منظمات المجتمع المدني على وضع خطط متكاملة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً بما يراعى:

- التفاوت في بيئات العمل المتاحة بإختلاف المناطق الجغرافية، مما يستتبع توفير أنشطة تمكين اقتصادي متنوعة (توظيف ذاتي لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو توظيف عند الغير).

- أهمية توفير حزمة دعم متكاملة من التمويل وبناء القدرات الإدارية والفنية لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية .

مرجع متكامل لتوحيد المعايير المقدمة

6) وضع وتصميم مرجع متكامل يهدف إلى توحيد معايير الجودة للخدمات، وأدوات التقييم لبرامج التأهيل من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة لتوحيد منهجيات التدخل والتأهيل، وإتاحته لكل المنظمات المعنية بالإعاقة.