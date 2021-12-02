«أوبو» تكشف موعد طرح أحدث هواتفها عالميا

كشفت شركة «أوبو» العالمية، عن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد «سناب دراجون Snapdragon® 8 Gen»، مشيرة إلى أنه من المقرر طرحه خلال الربع الأول من 2022، مؤكدة أن المواصفات هي الحاكم في شراء أي هاتف ذكي.

الشركة العالمية صينية المنشأ، قالت خلال مشاركتها في قمة Snapdragon Tech 2021، إنها ستواصل تسريع تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، لكنها لم تكشف بعد عن المواصفات حتى الآن للهاتف الذي من المقرر إطلاقه رسمياً خلال أسابيع.

إطلاق جيل جديد من Snapdragon® 8

وقال سكوت زانج، نائب رئيس شركة أوبو للمبيعات الخارجية في بيان اليوم: «قدمنا العديد من الهواتف الذكية 5G التي تعمل بواسطة معالجات Snapdragonإلى السوق هذا العام، بما في ذلك سلسلة Find X3 وسلسلة OPPO Reno6. ونشهد إطلاق جيل جديد من Snapdragon® 8. نعتقد أنه سيحقق تحسينات هائلة وأداءً قويًا على الجيل التالي من الهواتف الذكية».

تطور كبير للأعمال في الأسواق الإقليمية

ودخلت «أوبو» في شراكة مع أكثر من 80 مشغلًا رئيسيًا لشبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، مع انضمام أكثر من 40 منها إلى OPPO لتقديم خدمات 5G. أدت هذه المبادرات المشتركة إلى تطور كبير للأعمال في الأسواق الإقليمية مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا.

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو

وقبل أيام، كشفت شركة أوبو عن سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو، رسميا، وهو الهاتف المحمول المقبل من OPPO الذي من المتوقع إطلاقه في يناير 2022، مزودًا ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، و سيأتي مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، بالإضافة إلى 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي، وبكاميرا ثلاثية في الخلف، 50 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 13 ميجابكسل.