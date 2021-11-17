شركات المحمول: مستعدون لتشغيل «الجيل الخامس 5G» بمجرد طلب الخدمة

كشفت مصادر مسؤولة بشركات المحمول عن استعداد الشركات لتشغيل خدمات الجيل الخامس بمجرد طلب وزارة الاتصالات تشغيل الخدمات.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أن البنية التحتية للشركات جاهزة لتشغيل الخدمة، مشيرة إلى أنه جرى ضخ استثمارات تزيد عن الـ50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية بهدف رفع كفاءة الشبكات واستعداد الشركات لتشغيل الجيل الخامس.

تجارب لتشغيل الخدمة

وأكدت المصادر، أن الشركات قامت بعمل تجارب لتشغيل الخدمة، وحققت هذه التجارب نجاحا كبيرا، لكن لم يتم إطلاقها بشكل رسمي نظرا لعدم احتياج عدد كبير من المناطق لهذه الخدمة، خصوصاً أن هناك بعض المناطق لم تستخدم حتى الآن خدمة الجيل الرابع.

وتوقعت المصادر، تحسن جودة خدمات الصوت خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بالتزامن مع استلام الشركات الترددات الجديدة التي جرى شراؤها في بداية العام الجاري.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات، قد اعتمد في 4 نوفمبر 2020 النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت 2020 على مرحلتين.

مراحل النطاقات الترددية الجديدة

المرحلة الأولى لنطاق 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون بقيمة مقدارها 540 مليون دولار.

والثاني طرح 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـTDD وفازت به المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار.

والمرحلة الثانية تقدمت لها شركتان للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات بقيمة 325 مليون دولار .