وزير العدل يفتتح محكمة «بني عبيد» الجزئية وفرع توثيق نادي جزيرة الورد

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم مبنى محكمة بني عبيد الجزئية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ورئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك ​في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقريب وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.

وزير العدل يجري جولة داخل القاعات الجنائية والمدنية

وعقب الافتتاح، أجرى وزير العدل جولة داخل أروقة المبنى المكوّن من 3 طوابق تشمل القاعات الجنائية والمدنية المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل المشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل ومحكمة للأسرة ومكتباً للنيابة العامة واستراحات للسادة المحامين.​

كما تفقد وزير العدل، المكتب الأمامي للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم افتتح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المميكنة الملحقة بالمبنى.

وزير العدل يهيب بالعاملين حسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم

​وفي ختام جولته، شدد المستشار عمر مروان على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أهاب بالعاملين حسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم.

​كما افتتح وزير العدل فرع توثيق مميكن بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، مؤكّدًا أنَّ المرحلة الراهنة تستوجب التوسع ورفع كفاءة فروع التوثيق، وضرورة الحفاظ على تقديم خدماتها بصورة حضارية.​

وعلى هامش زيارته، عقد وزير العدل، لقاءً مع قضاة محكمة استئناف المنصورة استعرض خلالها رؤية وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية وجهود السادة القضاة في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.