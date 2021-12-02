مبروك عطية يرد على سائل «يشك في وجود الله»: هذا ما فعله الرسول «فيديو»

أسئلة دينية كثيرة تثير الجدل من فترة إلى أخرى، ولا يجد البعض إجابات عليها، من بين هذه الأسئلة الجدلية الشك في حقيقة وجود الله، وهو السؤال الذي وصل إلى الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، الداعية الإسلامي، الذي وجه إليه أحد السائلين سؤالاً يقول فيه: "ساعات بشك في وجود الله.. أدعوه ولا يستجيب.. ما حقيقة وجود الله؟".

حكم الشك في وجود الله

وأجاب الدكتور مبروك عطية، على السؤال في فيديو بثه على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن الله تعالى قال في القرآن الكريم "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"، وأضاف موجها كلامه للسائل: لو تعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الدعاء وقتها ما شككت في وجود الله.

مبروك عطية يجيب: كيف يستجيب الله للدعاء؟

وأضاف مبروك عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الدعاء كله مستجاب ما لم يكن به إثم أو قطيعة رحم، موضحا أن الله يستجيب لدعاء السائلين، متابعا: إما أن يستجيب الله لما طلبه السائل في الدعاء، وإما أن يعطي الله السائل خير مما طلب، وإما أن يدخر الله استجابت الدعاء للسائل في الآخرة، ولا يجوز أن يقول أحد دعوت الله ولم يستجب لدعائي.

استجابة الدعاء

ووجه مبروك عطية رسالة للسائل، قال فيها: "استغفر الله وأسأل الله أن يذهب عنك كل الشكوك، وعليك أن تعلم أن الله معك ويجب لك الدعاء، وذلك إما بالحرف بحيث الذي تطلبه منه يعطيه لك، أو يعطيك أفضل مما طلبت، أو يدخره لك يوم القيامة.

قطيعة الرحم

وكان الدكتور مبروك عطية قد أجاب على سؤال أحد المتابعين عن رؤيته أمه المتوفاة في منامه تطلب من مقاطعة أخته، حيث قال مبروك له: "هذه ليست أمك إنما شيطان تمثل في صورتها، ولو كانت الأم على قيد الحياة وطلبت منك مقاطعة أختك مينفعش تطيع أمك و لا تقاطعها لأن القاعدة تقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولا تقل لها (حاضر) إلا لتريحها نفسيا، ولكن وجب عليك أن تصل رحمك وأختك أول الأرحام".