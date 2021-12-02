تحذير من الـ«صن بلوك».. يمنع الجسم امتصاص فيتامين «د» من الشمس

التعرّض لأشعة الشمس أسهل وسيلة للحصول على احتياجات الجسم من فيتامين دال، فلهذا الفيتامين أهمية خاصة بين أنواع الفيتامين، خاصة بسبب ارتباطه بتقوية جهاز المناعة، ولدوره الأساسي في الوقاية من العديد من الأمراض سواء أزمات القلب والأوعية الدموية أنواع السرطانات، ورغم توفر مصادر ووسائل الحصول على الأطعمة الغنية بفيتامين دال إلا أن بعض الناس يعانون من أعراض نقص هذا الفيتامين المهم، رغم تعرضهم بشكل تلقائي لأشعة الشمس، ويتساءل البعض عما إذا كانت كريمات الـ «صن بلوك» الواقية من أشعة الشمس الضارة تمنع من امتصاص فيتامين دال أم لا؟

هل يمنع الـ «صن بلوك» امتصاص فيتامين دال؟

الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب أكد لـ«الوطن» أن استخدام واقي الشمس (صن بلوك) بكثرة، وارتداء القبعات والجوارب والملابس الواقية من أشعة الشمس عند التعرض لها يتسبب في منع امتصاص فيتامين دال من الشمس، مؤكدا أهمية الفيتامين لصحة القلب وتقوية جهاز المناعة والوقاية من السرطان، كما يفضل أن يتم التعرض للشمس ما بين الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لمدة 5 - 30 دقيقة للاستفادة بالشمس دون التعرض لأضرار بعض الأشعة، كما يجب الاهتمام بتناول الأغذية المحتوية على فيتامين دال.

أهمية فيتامين دال:

- الوقاية من أزمات وجلطات القلب

- الوقاية من أمراض الأوعية الدموية

-الوقاية من السرطان

- أساسي لتقوية جهاز المناعة ومقاومة كورونا

أسباب نقص فيتامين دال

- عدم التعرض للشمس لفترات كافية

- عدم تناول الأسماك والبيض ومنتجات الألبان

- عدم تناول الحبوب الكاملة مثل القمح - الشعير.

أعراض نقص فيتامين د

- الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن

- أوجاع الصدر بدون مشكلات في الشرايين التاجية

-الإحساس بالخفقان في القلب

-الصداع عند الاستيقاظ

-تراجع الحالة المزاجية

مصادر فيتامين دال

- التعرض للشمس

-اللبن ومشتقاته

- البيض

- الحبوب

- المشروم

- الأسماك