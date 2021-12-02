تحويلات مرورية لتنفيذ توسعة طريق السويس الصحراوي لمدة 120 يوما

منذ ساعات قليلة أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية، وأن الأعمال تبدأ اعتبارا من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم، وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وستجري تحويلات على النحو المبين في السطور التالية:

غلق طريق السويس الصحراوي

غلق طريق السويس الصحراوى الرئيسي والخدمة أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.

الطريق الدائرى الإقليمى

غلق طريق السويس الصحراوى «الرئيسي» أمام حركة المرور، في القادم من السويس اتجاه القاهرة، من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي حتى الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل كل أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.

تعيين خدمات مرورية

وفي الوقت ذاته، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري، وتوسعة وتطوير الطريق الدائري بمنطقة البساتين بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من مناطق أعلى الأوتوستراد، ومتجه إلى الجيزة، وأعلى النيل.. تحويل الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي، على أن تكون فترة الأعمال 30 يوما، اعتبارا من الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021، وعلى مدار اليوم بالكامل.

- القادم من مناطق الجيزة، وأعلى النيل، ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة، اتخاذ المنزل المؤدي إلى طريق الكورنيش، مع غلق مطلع أثر النبي، المتجه أعلى الطريق الدائري في الاتجاه ذاته، على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3/12/ 2021 من الساعة 12.05 صباحا، حتى الساعة 6 صباحا يوميا، وعلى مدار 15 يوما.