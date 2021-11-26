تحويلات مرورية بالقاهرة الجديدة لتنفيذ أعمال كوبري محمد نجيب

تعكف الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمارات المعدنية الخاصة بإنشاء كوبري محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بمدينة القاهرة الجديدة.

ويتطلب هذا الأمر تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

القادم من ميدان وادي دجلة اتجاه ميدان أحمد عرابي، يسلك يمينًا اتجاه محور السادات فيسارًا المأوى الدوراني فيمينًا اتجاه أحمد عرابي.

القادم من ميدان أحمد عرابي اتجاه ميدان وادي دجلة، يسلك يمينًا اتجاه محور السادات، فيسارًا المأوى الدوراني، فيمينًا اتجاه ميدان وادي دجلة.

يتم تنفيذ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يومي الجمعة والسبت الموافقان 26 و27 من الشهر الجاري، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.