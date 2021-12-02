«بارومتر الأعمال»: قطاع الاتصالات الأكثر تفاؤلا بالتحسن خلال الـ3 أشهر المقبلة

أظهر مؤشر بارومتر الأعمال، خلال الربع الممتد «يوليو - سبتمبر 2021»، و الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ثبات المؤشر خلال الربع محل الدراسة، وتوقعات بتحسن طفيف في الأداء خلال الربع المقبل، مع تباين الأداء والتوقعات على مستوى أحجام الشركات والقطاعات المختلفة.

قطاع التشييد والبناء أكبر تراجع في الأداء

وأشار التقرير، إلى استمرار تراجع الأداء لكافة القطاعات خلال الربع محل الدراسة؛ إذ سجلت جميعها قيما للمؤشر تقل عن المستوى المحايد، باستثناء قطاع النقل الذي سجل أداء أعلى من المستوى المحايد، وقطاع الاتصالات، والذي كان أداؤه عند المستوى المحايد، كما سجل قطاع التشييد والبناء أكبر تراجع في الأداء على مستوى القطاعات.

وجاءت التوقعات للربع المقبل أقل من المستوى المحايد لكافة القطاعات، فيما عدا قطاعي الاتصالات والصناعات التحويلية، والتي كانت توقعاتهما أفضل من الربع السابق إلا أنها مازالت أقل.

وأضاف التقرير أن قطاع الاتصالات تصدر كافة القطاعات من حيث تفاؤل مجتمع الأعمال بشأن تحسن أدائه خلال الربع المقبل، ويعكس ذلك ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى جدية الحكومة في التحول الرقمي والبدء الفعلي في ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، إلا أنه يلاحظ أن هذا التفاؤل أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر، مما يعكس توقعات باستمرار التحديات الحالية التي تواجه الشركات في هذا القطاع.

قطاع النقل الأكثر تشاؤما بشأن تحسن الأداء

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل يعد أكثر القطاعات تشاؤما بشأن تحسن الأداء خلال الربع المقبل، ويرتبط هذا التشاؤم بالتحديات العالمية الخاصة بعدم عودة حركة الشحن العالمية لطبيعتها، وارتفاع أسعار المستلزمات والطاقة، والضوابط البيئية المرتبطة بمواصفات الحاويات، بالإضافة إلى مخاوف من انخفاض الواردات بسبب التطبيق الفعلي لنظام الشحن المسبق وخروج بعض شركات التخليص، والشحن من السوق وتعذر بعض المستوردين عن التسجيل، بالإضافة لمشاكل في التنفيذ والنظام ككل.