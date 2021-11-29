وزير القوى العاملة لـ«الوطن»: نتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنشآت القطاع الخاص، مستمر لتحقيق كل أنواع الاستفادة لأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، العامل، وصاحب العمل، والمنشأة، في ظل أحكام مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الوزير: القوى العاملة تُكرس جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030

وأضاف سعفان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة القوى العاملة تُكرس كل جهودها للمساهمة في تنفيذ بنود والخطوط العريضة لخطة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها تخفيض معدلات البطالة، التي انخفضت إلى 7.3% في الربع الثاني من العام الجاري 2021، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، مقابل 7.4% في الربع الأول من يناير وفبراير ومارس 2021، لافتا إلى أن غالبية منشآت القطاع الخاص تراعي مواد قانون العمل، ولا تحيد عنه، وهناك مراقبة مستمرة من 27 إدارة رقابية على هذه المنشآت في الـ27 محافظة، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الى أن الوزارة، لا تسمح بأي نوع من التجاوزات ضد العمال في القطاع الخاص، وهناك عقوبات صارمة على أي مخالفات، حال حدوثها في أي من هذه المنشآت، موضحا أن التناغم بين القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة ممثلة للدولة المصرية، واضح في الكثير من الفعاليات، التي شهدتها السنوات الأخيرة، ظهرت بشكل واضح في الالتزام ببنود الاتفاقيات الجماعية، والانتظام في صرف المرتبات، وصرف العلاوات والتعويضات والتأمين الصحي والاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، فضلا عن عقد ملتقيات التوظيف لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين في جميع المحافظات.

متابعة القطاع الخاص للتأكد من حصول العمال على حقوقهم

وكان وزير القوى العاملة، أكد أن إدارات التفتيش قامت بمتابعته الإجراءات الاحترازية في 124 ألفا و869 مصنعا وشركة على مدى 19 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات للوزارة، ومن بينها: التفتيش على 18238 منشأة بمحافظة قنا، وسوهاج 10826 منشأة، والمنيا 10900، والقليوبية 7742 منشآت، والغربية 6825 منشأة، ودمياط 6961 منشأة، والشرقية 6535 منشأة، والبحيرة 6657 منشأة، والمنوفية 4208 منشأة، والأقصر 3813 منشأة، والدقهلية 3600 منشأة، ومرسى مطروح 3566 منشأة، وكفر الشيخ 3709 منشأة، والإسماعيلية 3591 منشأة، والقاهرة 3667 منشأة،، وبورسعيد 3443 منشأة، وأسيوط 3351 منشأة، والجيزة 3085 منشأة، والوادي الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة.