وظائف شاغرة بشركات القطاع الخاص: لكل المؤهلات والرواتب تصل لـ3000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة «توظيف مصر»، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات.

في السطور التالية نستعرض تفاصيل الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي يوم الأحد القادم الموافق 28 نوفمبر، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

تطلب شركة «guy laroch» للملابس الكلاسيك الوظائف الآتية:

1- نائب مدير فرع «مؤهل عالي».

2- مشرف ملابس «للملابس الكلاسيك».

3- بائع بالفرع كلاسيك «يشترط الخبرة في بيع الملابس الكلاسيك».

4- كاشير «مؤهل عالي».

5- مشرف قسم ملابس «يشترط الخبرة».

6- أمن.

7- موظف نظافة.

8- سواقين درجة تانية وتالتة بالمخازن بالعبور «يتوفر سكن».

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة ومول مصر.

الشروط المشتركة

ذكور: حد أقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق

المرتب على حسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة، 8 ساعات عمل، تأمينات طبية واجتماعية، فرص للترقي، حافز على المبيعات بالإضافة إلى خصم على المنتجات.

وظائف بشركة رائدة فى إدارة مشاريع للتسلية والترفيه

1- مبيعات داخلية.

- يختص بلقاء الزوار والترحيب بهم.

- المساهمة في خلق أجواء مناسبة لصورة المتجر المرموقة.

- مساعدة العملاء والتوقعات مع اختيار البضائع وقرار الشراء.

- خلق لحظات رائعة داخل قسم المبيعات وتوفير خدمة رائعة للزائرين.

مكان العمل: ألماظه- مول مصر.

شروط العمل

- مؤهل عالي وطلبة بشرط التفرغ.

- خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

المرتب: 3000 جنيه، وتصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا، يوم إجازه، تأمينات طبية واجتماعية.

كيف تقدم على هذه الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من هنا أو من خلال هذا الرابط.