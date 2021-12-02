«بحوث الصحراء»: مساحة الرقعة الزراعية زادت الضعف منذ 2014

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن المركز يدرس الموارد الطبيعية في مصر، بهدف مساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرارات بشكل علمي في ضوء خطة التنمية المستدامة وتنفيذها على أرض الواقع، وأحد أهم المشروعات في هذا الشأن هو مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح، أن مصر لديها زيادة سكانية يقابلها محدودية في الموارد، ولذلك جاءت فكرة سد هذه الفجوة من خلال هذا المشروع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهات عديدة تشارك في الأبحاث

وأضاف «زغلول»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن دراسات مشروع المليون ونصف المليون فدان، شارك فيها جهات علمية عديدة درست كل العوامل التي تضمن نجاح المشروع، ومنها محدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن زادت الرقعة الزراعية إلى «الضعف».

وأكد أن المشاريع الزراعية بطبيعتها تأخذ وقتًا، ولكن في السنوات الماضية كانت تظهر على أرض الواقع في عدد قليل من السنوات.

آخر تطورات مشروع 1.5 مليون فدان

وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أن مشروع «الدلتا الجديدة» مساحته حوالي مليوني فدان، واستثماراته تصل لمليارات الجنيهات، موضحًا أن مشروعات التنمية الزراعية تحتاج إلى بنية تحتية لإقامة مجتمع زراعي جديد يتوافر له الكهرباء والطرق، من أجل توفير عوامل النجاح للمشروع.

وأوضح أن الدراسات التي أجريت في مشروع الدلتا شاركت فيه الكثير من الجهات العلمية، وبالتالي يمكن بناء المشروع على أسس علمية، مشيرًا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان وصل إلى حوالي 50% من المساحة المستهدفة، و«الدلتا الجديدة» بدأ بحوالي 250 ألف فدان، ومن المستهدف أن ينتهي المشروع خلال 3 سنوات فقط، وهذا وقت قصير نسبيًا والمشروع ظهر في هذا الوقت القصير نظرًا للدعم الذي يتلقاه من القيادة السياسية.