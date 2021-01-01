«مزارعي المليون فدان»: يجب استغلال مراكز الشباب للتوعية بالزراعة

ناشد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستغلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 4200 مركز شباب، في تشكيل الوعي المصري لدى شباب الفلاحين أو شباب القبائل العربية، بأهمية المشروعات الزراعية والريف المصري، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، وهذا أمر مهم للغاية.

زيدان: يجب توعية شباب القرى بأهمية مشروعات الريف المصري

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «بيوتنا»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب تعويض الفاقد من الرقعة الزراعية من خلال المشاركة في مشروع الريف المصري الجديد، وكذلك يجب توعية شباب القبائل بأهمية المشاركة في مشروع المليون ونصف مليون فدان من خلال مراكز الشباب وكذلك إنشاء شركات في الريف المصري.

زيدان يناشد وزير الشباب بالمساهمة في التوعية بأهمية الرقعة الزراعية

واقترح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، بأن تساهم مراكز الشباب بتأسيس شركات في الريف المصري الجديد، على أن تتألف الشركة الواحدة من 23 فردا، يكون نصيب كل فرد بها 10 فدادين، بالتالي تكون الشركة بها 230 فدانا، موضحًا أنه حال قيام كل مركز شباب بتأسيس شركة واحدة في عام 2021، ستكون هناك في الريف المصري 4200 شركة بمساحة تقترب من المليون فدان، كما أن الفدان الواحد يوفر أكثر من وظيفة عمل، فهو يوفر فرصة عمل مباشرة، وفرصة عمل غير مباشرة.

تأسيس شركات ريفية جديدة ستساعد في زيادة الرقعة الزراعية

وأوضح «زيدان»، أنه حال تكوين هذه الشركات سيكون بمثابة نهوض في تطوير الريف المصري وزيادة الرقعة الزراعية بجانب توفير مليون فرصة عمل مباشر، ومليون فرصة عمل أخرى غير مباشرة، مناشدًا وزير الشباب والرياضة بالمساهمة في هذا المشروع بالتعاون مع شركة الريف المصري وإصدار قرار لرؤساء مراكز الشباب بالقرى والمدن بتوجيه الشباب وتوعيتهم بأهمية مشروعات الريف المصري، «عندنا مصر جديدة بتتعمل ولازم نشجع الشباب».