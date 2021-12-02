حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل أصحاب برج العقرب للوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدّم والتطوّر بشكل مستمر، كما أنّ طموحهم العالي يجعلهم لا يتوقفون حتى يصلّوا إلى القمّة، ومع ذلك هُم لا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم أمام الآخرين، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يساعدك على توسيع دائرة معارفك واتصالاتك، وتوطيد علاقاتك، وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.