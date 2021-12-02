حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج الجدي، انتقاده للآخرين بشكل لاذع، ما يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه.

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حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط، والوقت مناسب لتنمية أعمال، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.