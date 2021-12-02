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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الخميس 02 ديسمبر 2021
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بأن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنه لا يستطيع التعامل مع المنافقين، ويبحث بشغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ واليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس تمنحك جاذبية، وتنشر سحر بسهولة على الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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