«King Richard» أبرز أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الـ 8

يتابع مهرجان القاهرة السينمائي فعاليات دورته الـ 43، لليوم الثامن على التوالي، ويشهد عرض مجموعة كبير من الأفلام المشاركة في أقسامه المختلفة، والتي تبدأ في الـ 12:30 ظهرا وتستمر حتى الـ 10 مساء، ويتضمن جدول العروض 26 فيلما بين المسابقات الرسمية وآفاق، بالإضافة إلى عروض القسم الرسمي خارج المسابقة والعروض الخاصة.

«King Richard» من أبرز الأفلام المعروضة بجدول اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي يعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم سيرة ذاتية لـ «ريتشارد ويليامز»، والد ومدرب لاعبتي التنس المشهورتين «فينوس وسيرينا ويليامز»، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم ويل سميث، جون برنثال، أونجانو إيلز، سنية سيدني وديمي سينجلتون، وهو من إخراج رينالدو ماركوس جرين زاك بايلين.

بدأ التصوير الرئيسي للفيلم في يناير 2020، في لوس أنجلوس، ولكنه توقف في مارس بسبب تفشي جائحة كورونا، وفي أكتوبر من العام نفسه انضم توني جولدوين، إلى فريق التمثيل، ليحل محل شريبر الذي انسحب بسبب تضارب في المواعيد نتيجة للوباء، قبل استئناف التصوير في وقت لاحق من الشهر نفسه.

40 مليون دولار أجر ويل سميث عن «King Richard»

ورد أن ويل سميث تلقى 40 مليون دولار لدوره، كما ورد أيضا أن «سميث»، أعطى نجومه المشاركين «مكافأة لطيفة» عن طريق الشيكات، بسبب قرار طرح الفيلم في دور العرض وعلى منصة «HBO Max» في وقت واحد، بالإضافة إلى التعويض الذي حصل عليه بالفعل من الاستوديو.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي في 2 سبتمبر الماضي، وتم إصداره في 19 نوفمبر، في دور العرض وعلى «HBO Max»، وكان من المقرر سابقًا إطلاقه في 25 نوفمبر 2020، لكنه تأخر بسبب جائحة «كورونا».

حقق الفيلم إيرادات قدرت بـ 11.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و5.1 مليون دولار في أقاليم أخرى، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم 16.9 مليون دولار.