مساعد وزير الإسكان: تطوير سانت كاترين هدفه خدمة المجتمع المحلي

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن مدينة سانت كاترين مدينة متباعدة الأطراف، وحاليا يجري العمل في 14 مشروعا متنوعا، بين مشروعات خدمية وإقامة سياحية وبنية أساسية للكثير من الأغراض، «الهدف من تطوير منطقة سانت كاترين، قدسية المكان والطبيعة البكر والمجتمع المحلي».

إبراهيم: هناك جزء كبير من العمالة في المشروع هي عمالة محلية

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن المنطقة بها مناطق سكنية قائمة، ونسعى لتطوير المساكن البدوية، وكذا توفير خدمات أساسية في المجتمع، بالإضافة لتخطيط المجتمع للمستقبل، «أحنا بنشرك المجتمع المحلي في التنمية، وفيه جزء كبير من العمالة اللي شغالة في المشروع هي عمالة محلية».

إبراهيم: المكان فيه سياحة دينية وروحانية وفيها سياحة سفاري

وأوضح أنه يتم بناء مركزا للزوار، وهو أحد المباني الذي يتم إنجازه في المنطقة بهدف خدمة السائحيين، كما أن به مختلف الأنشطة التجارية والمزارات ومركز معلومات للسائحين، «المكان فيه سياحة دينية وروحانية وفيها سياحة سفاري، والمنطقة فيها أكثر من غرض».

وأوضح: «فيه في المكان سياحة بيئية وأخرى مرتطبة بالسفاري ومرتبطة بالنجوم وعلم الفلك، وهناك أكثر من نمط من أنماط السياحة، وده من قيمة المكان الدينية والروحانية، وكمان بنعمل فندق جبلي بنزل بيئي ووحدات إقامة بيئية، وساحة اسمها السلام وهيكون تحتيها مركز مؤتمرات، بالإضافة للأنشطة الخدمية الأساسية التي سيحتاجها المجتمع المحلي».

عالم مصريات: المنطقة فيها سياحة للفلك والفلكيين هي وسفاجا وأبي سيمبل على البحيرة

من جانبه، أكد الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات والمرشد السياحي، أن منطقة سانت كاترين بها سياحة للراحة النفسية، وستكون نوعا جديدا من السياحة التي من الممكن تصديرها لكافة دول العالم، «المنطقة فيها سياحة للفلك والفلكيين هي وسفاجا وأبي سيمبل على البحيرة، والنجوم بتكون فوق راسك وشايفها كأنها نجفة البيت».

وتابع: «ممكن المكان يكون قائم بذاته ونسوق ليه لوحده، ونستهدف بيه السوق السياحي الروسي والبريطاني».