خالد فودة يكشف الاستعدادات لاحتفالية سانت كاترين.. «سيناء أرض التجلي»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بدء إعداد المحافظة لاحتفالية كبرى في مدينة سانت كاترين تحت عنوان «سيناء أرض التجلي».

«فودة»: احتفالية سانت كاترين لن تقل عن حفل طريق الكباش

وأكد «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»: «أن الاحتفالية سوف تخرج في شكل يليق باسم مصر والمكانة التاريخية للمدينة»، مشيرا إلى أن الاحتفالية لن تكون أقل أهمية من احتفال طريق الكباش خاصة أن المدينة هي الوحيدة في مصر التي شهدت الديانات السماوية الثلاث، منوها أن هناك تنسيقا مع بعض الجهات لعمل برنامج سياحي للوفود التي تأتي لمشاهدة الاحتفالية.

وأضاف اللواء خالد فودة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة بوجه عام ومدينة سانت كاترين على وجه الخصوص لإقامة احتفالية «سيناء أرض التجلي» في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الوزارات ومنها السياحة والآثار والهجرة والخارجية والأوقاف.

حضور رئيس الوزراء للاحتفالية

وأوضح أن الحفل يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وسفراء الدول المختلفة ويشارك عدد من الفرق الوطنية والعالمية في تقديم عروض فنية دينية تمثل الديانات السماوية الثلاث.

مؤتمر تمهيدي

أشار محافظ جنوب سيناء إلى عقد مؤتمر تنسيقي برئاسة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد بحضور القيادات الأمنية والشرطية وممثلي القوات المسلحة ورئيس مدينة كاترين ومديري الإدارات والمديريات لتحديد المهام وتوزيع الأدوار المكلفة بها أجهزة المحافظة للخروج بهذه الاحتفالية بالمظهر الحضاري اللائق بهذه المناسبة الفريدة على مستوى العالم.

الهوية البصرية لتاكسي شرم الشيخ

وتابع المحافظ أنه في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي جرى الانتهاء من الهوية البصرية التي سوف تعلق على تاكسي شرم الشيخ، موضحا أنه جرى توزيع بعض الملصقات الخاصة بالهوية البصرية لبعض سائقي التاكسي.