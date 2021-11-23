فيلم وثائقي للترويج لمدينة سانت كاترين قبل انطلاق ملتقى التجلي الأعظم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين تستعد لاستقبال حدث مهم خلال الشهر المقبل، وهو ملتقى التجلي الأعظم، نسبة إلى مشروع التجلي الأعظم الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير مدينة سانت كاترين وإقامة منشآت سياحية وثقافية تناسب مكانة المدينة التاريخية.

وقال المحافظ، إنه من المقرر عقد الملتقي بحضور سفراء وكبار الشخصيات ووزراء، بعد أن توقف ملتقى الأديان لعامين متتالين بسبب جائحة كورونا، موضحا أن المدينة تشهد رواجا سياحيا كبيرا لم يشهد له مثيل، حيث تستقبل يوميا نحو ألف سائح أو أكثر، وتصل الأعداد في أيام الخميس والجمعة والسبت إلى نحو ألفين، وهذا العدد تحقق مطلع هذا الأسبوع.

فريق تصوير يصل سانت كاترين

وأوضح اللواء خالد فودة، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أعلن أن الوزارة بصدد إنتاج فيلم ترويجي عن «سانت كاترين أرض التجلي»، وقال إن هناك فريق تصور وصل بالفعل سانت كاترين منذ أسبوع، ويقوم بتصوير كل معالم المدينة تمهيدا لإذاعة الفيلم قبل انطلاق ملتقى التجلي الأعظم.

وأكد المحافظ أن الفيلم يستهدف مجموعة من الرسائل تتعلق بروحانية المكان الذى يحتض معالم ثلاثة أديان سماوية، هي اليهودية والمسيحية والإسلامية، مشيرا إلي تصوير المحميات الطبيعية والآثار التاريخية بالمدينة، إلي جانب القاء الضوء علي الوديان التي يعشقها الجميع للقيام بالسفاري.

وقال إن التصوير يشمل الترويج لمشروع التجلي الأعظم بالمدينة، والذي يضم 14 مشروعا.

ملتقى التجلي الأعظم

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحافظة تستعد للتنظيم الاحتفالية المقرر انطلاقها يوم التاسع والعاشر من الشهر المقبل، بالتعاون مع بعض الجهات بهدف الترويج لمدينة سانت كاترين، موضحا الاتفاق على توجيه الدعوة إلى 150 شخصية فقط لحضور الاحتفالية.

وأشار إلى أن الملتق تغير اسمه من «هنا نصلي» إلى «التجلي الأعظم» نسبة إلي مشروع التجلي الأعظم الذي ينفذه جهاز تعمير سيناء، بتوجيهات من الرئيس السيسي لإقامة منشآت سياحية وتطوير مناطق أثرية تساعد في زيادة الأعداد الوافدة إلى المدينة للتمتع بما تحويه من مظاهر خلابة وآثار.