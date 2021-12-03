سمية الألفي: «اتجوزت فاروق الفيشاوي في شقة مفروشة وأمي رفضت جوازنا»

حلت الفنانة سمية الألفي ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» المذاع عبر فضائية «dmc»، في لقاء تحدثت خلاله سمية الألفي عن زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي «فاروق هو اللي رمى الشبك الأول وكان وسيم جدا وكان بيتعامل معايا برقة فظيعة وأنا كنت صغيرة وكان شعري طويل وضفاير وكان أيامها الميكروجيب موضة وكنا بنلبسه في الجامعة، وشاف طفلة قدامه لدرجة إن أصحابه قالوا له دي قاصر، وقال لهم دي عندها 21 سنة وهو كان عنده 24 سنة».

حبيته بسبب الشوكولاتة واللبان والورد

وأوضحت سمية الألفي أن فاروق الفيشاوي استخدم ما تحبه لينال حبها «أنا طول عمري أحب الشوكولاتة واللبان والورد، ومن ثاني أو ثالث بروفة للرواية كان جايب لي شوكولاتة ولبان، والورد جابه يوم ما طلب يوصلني للبيت اتمشينا من جاردن سيتي لغاية المنيل، واحنا ماشيين شاور لي على شاب راكب عجلة وشايل قفص عيش على دماغه وقالي بصي على إبداع المصري راكب عجلة بإيد وبالإيد التانية شايل قفص عيش، وإن يلفت نظره موضوع زي ده وأنا أصلا كنت حد قارئ وبقرأ روايات وعجبني جدا إن عنده اللقطة دي وإن عنده عمق»، لافتة إلى أن أول مرة أخبرها بحبه كان بعد أسبوعين من التعارف.

أخوها شافها وهي ماشية مع فاروق الفيشاوي

وحكت «سمية الألفي» عن موقف حدث بينها وبين شقيقها «مرة كنت ماشية جنب سور الأزبكية وفي اليوم ده أنا لقيت أحمد في وشي ووقفت وفاروق كان ماشي بيتكلم وفجأة ملاقنيش جنبه وفجأة لاقاني واقفة مع واحد رجع قال مين ده قولت أحمد الألفي أخويا الأكبر مني وأخويا قالي نتقابل في البيت ومشي، قولت لفاروق تاكسي فورا ولازم أوصل البيت قبله واللي نفعني إني مابخبيش وكنت حكيت لماما عن كل حاجة وجت اتفرجت مرة وجت معايا وشافته وقال لها أنا بحبها وعايز أجيب أخويا الكبير ونيجي نخطبها في الوقت اللي أنتي عايزاه، أنا هاجي وأجيب أبيه رشاد ونقرأ الفاتحة ونتجوز قبل ما نتخرج وماما وافقت وأحمد وافق وجه قرأ الفاتحة».

والدتها رفضت زواجها من الفيشاوي

وكشفت «سمية الألفي» سبب رفض أمها للزواج منه «بعد ما قرأنا الفاتحة كان جه ابن عمتي وقال لها شيوعي وفي معهد فنون مسرحية وهيطلع ممثل وهيشغل بنتك ممثلة لأنه بيحب التمثيل» مشيرة إلى أن والدتها رفضت زواجها منه «قالت لي مفيش فاروق وبعتت لي خالي يتفاوض معايا والموضوع بدأ يبقى فيه صدام جامد وفصلوا التليفون ومش هتقابليه ومش هتروحي الجامعة وقالت لي يأنا يا فاروق».

وأشارت «الألفى» إلى أنها أبدت اعتراضها على ذلك «بتخيرني يعني بيت أبويا يعني الأمان يعني إزاي أمي تقول كده أخدت ألفي أخويا وطلعت على طنطا لسلوى أختى الكبيرة، وكانت متجوزة وطلبت من جوز أختى وهو الكبير وروحت اشتكيت له، وماما أخدت قرار إنها هتقاطعني تماما».

والدتها لم تحضر زواجها

وأكدت أنها تزوجت «الفيشاوي» بدون حضور ورضا والدتها وشقيقها الأكبر «اتجوزت وكان معايا ألفي أخويا وصديقي المقرب لغاية انهاردة وكتبنا الكتاب في بيت أبيه رشاد»، لافتة إلى أنها تصالحت مع والدتها «ألفي جه قالي ماما خلاص عايزة تشوفك قولت له عايزة تشوفني تيجي توشفني هنا» مؤكدة أنهم عاشا في شقق مفروشة في بداية زواجهم «أنا وفاروق لفينا مصر وعيشنا في كل الشقق المفروشة في كل المناطق».

وأشارت إلى أن والدتها زارتها «باتت عندي وطبخت لي بامية وكانت بتعامله معاملة خاصة جدا وكلنا كنا بنغير منه وكانت بتحبه أوي».