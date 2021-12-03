المنتجة «درة بوشوشة» تكشف سر اختيارها لظافر العابدين في تجربة الإخراج

احتفل مساء أمس فريق عمل فيلم غدوة بعرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 وسط حضور جماهيري كبير بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة صناع العمل وكان من بين الحضور منتجة العمل درة بوشوشة.

منتجة فيلم غدوة تكشف الكواليس

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت المنتجة درة بوشوشة عن تفاصيل فيلم غدوة فقالت إن العمل يحكى عن قصة إنسانية بين الأب وابنه وكشف كل التفاصيل الخاصة بحياتهم من خلال الأحداث.

ويشارك الفنان ظافر العابدين فى هذا العمل ليس كممثل فقط ولكنه أيضا مخرج ومؤلف للفيلم، وعن هذا قالت بوشوشة «أنا أعمل مع الفنان ظافر العابدين منذ سنوات طويلة ولدى ثقة كبيرة فيه، ولذلك لم أخشَ أبدا أن أجعله يشارك في العمل كممثل ومؤلف ومخرج».

وتابعت «بوشوشة» بأنها تثق للغاية أن الفيلم سينال إعجاب الجميع وخاصة أن ظافر له رؤية إخراجية ممتازة أما على مستوى التمثيل فهو لا خلاف عليه من قبل الجميع.

يذكر أن عدد كبير من الفنانين حرصوا على حضور فيلم غدوة مساء أمس الخميس، ومن بينهم درة ودارين حداد وحسن أبو الروس وأحمد داود وأسر ياسين وعلا رشدي وزينب غريب وعدد من الفنانين.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق مهرجان القاهرة السينمائي يوم الجمعة الماضية الموافق 62 نوفمبر وسط حضور جماهيري كبير وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الثنائي الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيللي، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتهم بالتكريم الخاص.