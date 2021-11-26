ظافر العابدين يحكي عن أول تجاربه الإخراجية بمهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إن الفنانة نيللي، من أهم نجوم العرب، ولهذا هو سعيد جدا بتواجده في الدورة الجارية من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تشهد تكريم الفنانة الكبيرة، مضيفا: «شرف كبير جدا ليا، وبنحب نيللي برشا في تونس».

وحول مشاركة فيلمه «غدوة» بمهرجان القاهرة السينمائي، أعرب «العابدين»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، عن سعادته الكبيرة بمشاركة أولى تجاربة الإخراجية بالمسابقة الدولية لواحد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية.

ظافر العابدين: متشوق لمعرفة رد فعل الجمهور على «غدوة»

وأشار الفنان التونسي، إلى أنه متشوق بدرجة كبيرة للتعرف على رد فعل الجمهور تجاه هذا الفيلم.

وأوضح أنه استمتع بشكل كبير بتجربة إخراجه لفيلم سينمائي، مصرحا أنه يتمنى تكرار الأمر مستقبلا.

وحول أهم عناصر الفيلم الجيد، أردف أن الفيلم يكون جيدا حينما تتكامل عناصره، بداية من سيناريو جيد، ووجود صناع مهرة، وممثلين موهوبين، مضيفا: «السينما صناعة جماعية، ولازم الفريق كله يقوم بدوره، عشان نشوف فيلم جيد».

ظافر العابدين: سعيدة بتجربة الإخراج وأتمنى تكرارها مستقبلًا

وعن خوضه لتجربة الإخراج، أكد أنها تجربة مختلفة عن تجربة التمثيل، وتتطلب منه مسؤولية أكبر، كونه المسؤول الأول عن العمل بأكمله، مشددا في الوقت ذاته أنه استمتع بهذة التجربة، ويحب أن يكررها مستقبلا، مصرحا أن لديه مجموعة من الأفكار حاليا يعمل على تنفيذها.

وأشار إلى أنه فيلمه «غدوة»، يقدم قصة تمس العالم أجمع، وليس تونس أو العرب فقط، موضحا أنه يتناول قصة علاقة ابن بوالده، معربا عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفيلم بالمسابقة الدولية للمهرجان.