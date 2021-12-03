مطاردة هوليوودية بين الشرطة الأمريكية وخاطف حافلة مدرسية.. «فيديو»

وقعت مطاردة «هوليودية»، بين قوات الشرطة الأمريكية في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، وشخص سرق حافلة مدرسية فارغة، وصدم أكثر من 12 سيارة، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وتسبب سارق الحافلة في إصابة شخصين، بينهم ضابط شرطة خلال تلك المطاردة، محاولا الهرب من شرطة نيويورك، كما اصطدم بأكثر من 12 سيارة، بحسب لقطات الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

NYPD investigating after they say a man stole an unoccupied school bus in Brooklyn and struck 15-20 parked vehicles before he was stopped.



No major injuries were reported. https://t.co/IaVmQouDLx pic.twitter.com/6RY0xgENQJ — ABC News (@ABC) December 3, 2021

سارق الحافلة لديه عديد من السوابق واعتقل 12 مرة

وتمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على سارق الحافلة ويدعى «أنتوني ريس»، ويبلغ من العمر 43 عامًا، وسبق أن أُتهم بالسرقة وتعريض حياة الآخرين للخطر بسبب التهور .

كما سبق واتهم سارق الحافلة بالتزوير والحيازة الإجرامية للممتلكات المسروقة، وعرقلة سلطة حكومية، ومقاومة الاعتقال والفرار من ضابط في السيارات.

وذكرت الشرطة الأمريكية كذلك أن خاطف الحافلة سبق وأن تم اعتقاله إثر 12 عملية إجرامية، وواجه اتهامات بالسرقة آخر مرة عام 2017 إلى أن تم إطلاق سراحه في مارس من العام الماضي، وفق إطلاق سراح مشروط حتى مارس 2025.

شرطة نيويورك تنهي أزمة مسلح أمام مقر الأمم المتحدة: ليس بدافع إرهابي

في سياق آخر، كشفت شرطة نيويورك أن واقعة المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة ليست بدافع إرهابي، لافتة إلى أن المسلح سلم نفسه بعد أكثر من 3 ساعات من المفاوضات.

وقال رئيس إدارة العمليات الخاصة في شرطة نيويورك «هاري ويدن»، إنه بعد أكثر من 3 ساعات من المفاوضات، أدركنا أنه على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم عقلي له.

ونشرت شرطة نيويورك فيديو للحظة استسلام المسلح وإلقاء القبض عليه، حيث وجه بندقية إلى رأسه أمام مقر الأمم المتحدة.