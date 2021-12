مطاردة هوليوودية بين الشرطة الأمريكية وخاطف حافلة مدرسية.. «فيديو»

وقعت مطاردة «هوليودية»، بين قوات الشرطة الأمريكية في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، وشخص سرق حافلة مدرسية فارغة، وصدم أكثر من 12 سيارة، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وتسبب سارق الحافلة في إصابة شخصين، بينهم ضابط شرطة خلال تلك المطاردة، محاولا الهرب من شرطة نيويورك، كما اصطدم بأكثر من 12 سيارة، بحسب لقطات الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

NYPD investigating after they say a man stole an unoccupied school bus in Brooklyn and struck 15-20 parked vehicles before he was stopped.



No major injuries were reported. https://t.co/IaVmQouDLx pic.twitter.com/6RY0xgENQJ