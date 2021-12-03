بطلات «مدرسة الروابي» في حلقة نقاشية على هامش «القاهرة السينمائي»

تشارك بطلات وصانعات مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، في جلسة نقاشية، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، بالتعاون مع منصة «نتفليكس»، بدار الأوبرا المصرية، في حضور المخرجة والكاتبة تيما الشوملي، بالإضافة إلى الفنانتين ركين سعد وجوانا عريضة، وتدير المناقشة المخرجة هالة خليل.

جدل في المجتمع الأردني بسبب «مدرسة الروابي للبنات».. والجمهور يطالب بجزء ثان

وحقق مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، نسب مشاهدة مرتفعة على مستوى الوطن العربي، مع عرضه الأول على منصة «نتفليكس» في أغسطس الماضي، كما حقق حالة من الجدل في المجتمع الأردني حيث وصل الأمر إلى إعلان نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، عن رفضه لمحتوى المسلسل، بسبب ما وصفه بـ «اعتبارات أخلاقية ومهنية جمة»، وفقا لتصريحات سابقة له، وذلك بخلاف حملات انتقاد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع حالة الجدل التي آثارها المسلسل ارتفعت مطالبات مشاهدي المسلسل بتقديم موسم ثاني من الدراما الأردنية، وذلك لأنه تطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الفتيات في مرحلة عمرية لم تتطرق لها أعمال درامية من قبل منها التنمر، التحرش الجنسي، ووصمة العلاج النفسي بالإضافة إلى تعامل المجتمع مع فكرة جرائم الشرف.

فتاة تسعى للانتقام.. قصة مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

تدور أحداث المسلسل في 6 حلقات، حول الفتاة المراهقة «مريم»، التي تتعرض للضرب والتنمر داخل مدرستها وأمام تجاهل عائلتها ومعلميها للأمر، تقرر الانتقام بكل الطرق الممكنة، ولكن يخرج الأمر عن السيطرة ويصل إلى حد القتل.

تشارك في البطولة عدد من الممثلات اللاتي يخضن تجربة التمثيل للمرة الأولى منهم «أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى»، بالإضافة إلى الفنانة الأردنية ركين سعد، وهو من تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي.