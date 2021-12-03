ابن شعبان عبد الرحيم يُثير الجدل: بيغني وماسك السبحة

أثار عصام نجل المُغني الراحل شعبان عبد الرحيم، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يُغني داخل استوديو، ومُمسكا بالسبحة في يديه.

وسخر عدد من المُتابعين، بعد الظهور المُثير لـ عصام شعبان عبد الرحيم، حيث قال أحدهم: «بيغني وماسك سبحة»، فيما تساءل آخر بقوله: «بتعمل إيه بالسبحة معلش»، كما أضاف آخر: «هموت.. بيغني وماسك السبحة».

ويُحيي عصام عبد الرحيم، ذكرى وفاة والده شعبان عبد الرحيم، من خلال تقديم أغنية جديدة يُعبر بها عن حجم الآلام التي يُعيشها منذ وفاته، وذلك بالتعاون مع شقيقه عدوية، ومُغني المهرجانات فيلو وأبو ليلة، ومن المُقرر طرحها خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:

وحشني يابا وجه يومك

تغفل عيوني على هدومك

وتبقى حاسس بهمومي

وأنسى جروحي وهمومي

من بعد موتك فيه قلة

في ناس صحاب بس العلة

يا أحلى أب في الدنيا

الأسطورة شعبولا

تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم، قد رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية قصيرة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات يوم 3 ديسمبر عام 2019، حيث خيم الحزن على الوسط الفني والغنائي آنذاك.

فرقة غنائية تجمع أبناء شعبان عبد الرحيم

وكان عصام شعبان عبد الرحيم، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن اعتزامه تأسيس فرقة غنائية خلال الفترة المقبلة، بصحبة أشقائه الأربعة الآخرين «خميس»، و«سيد»، و«عبد الرحيم» و«عدوية».

وقال عصام، إن السبب الرئيسي لتأسيس تلك الفرقة الغنائية، يرجع إلى تعلقه هو وأشقائه بالغناء، فضلاً عن علاقتهم الجيدة ببعضهم البعض، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي على خطى الخطوة التي اتخذها الفنان الراحل عزت أبو عوف عندما أسس فرقة غنائية بصحبة أخواته «M4».