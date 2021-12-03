غداً أخر كسوف للشمس لعام 2021.. البحوث الفلكية: لا يرى بمصر والوطن العربي

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غدا السبت الموافق 4 ديسمبر هو أخر كسوف للشمس لعام 2021، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة 4 ساعات و 8 دقائق تقريبًا، ويتفق هذا التوقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1443هـ، مضيفًا أن العالم يستعد لاستقبال ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والتي تعد الظاهرة الفلكية الوحيدة لعام 2021، ولا يمكن رؤية الحدث الكامل إلا من القارة القطبية الجنوبية.

كسوف الشمس يستغرق 4 ساعات

وأضاف القاضي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوطن العربي لا يشاهد كسوف الشمس غدًا، حيث يرى الكسوف الكلي في القارة القطبية الجنوبية، فقط بينما يرى كسوف الشمس جزئي في جنوب أستراليا وجنوب قارة أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.

وأكد القاضي، أن الكسوف لن يرى في مصر ولا الوطن العربي، موضحًا أن كسوف الشمس الكلي يغطي مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 54 ثانية وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103.7% من كامل قرص الشمس.

كسوف جزئي في أبريل المقبل

وأشار القاضي، إلى أن ظاهرة كسوف الشمس الذي يحدث غدًا ويعتبر أخر كسوف للشمس من هذا العام، يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس، مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.

وأوضح القاضي، أن تتراوح فرص ونسب مشاهدته في الأماكن التي يظهر فيها، مضيفًا أن عقب هذا الكسوف ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئي للشمس العام المقبل وتحديداً السبت الموافق 30 أبريل 2022، يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443 هجريا.