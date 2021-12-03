جوجل تتراجع عن خطة عودة موظفيها للعمل من المكاتب.. والسبب «أوميكرون»

كشفت شركة جوجل العالمية، عن تراجعها عن تطبيق نموذج عمل مختلط للموظفين في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان من المقرر أن تبدأ تنفيذها بحلول يناير 2022، وذلك بسبب حالة من عدم اليقين والقلق من متحور «أوميكرون»، بعد تسجيل العديد من البلدان إصابة بالمتحور الجديد.

الشركة تقرر موعد إنهاء العمل عن بُعد

العام المقبل

وقال «كريس راكو»، نائب رئيس قسم الأمن العالمي في جوجل، إن الموظفين الأمريكيين، لن يتوجب عليهم تطبيق نموذج عمل مختلط في التاريخ المخطط له، وستقرر الشركة العام المقبل موعد إنهاء العمل عن بُعد، وفقاً لـ«CNBC».

إعادة الموظفين للمكاتب تعتمد على الظروف الخاصة بمتحور أوميكرون

وأوضح «مات بريتين»، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في جوجل، أن المكاتب في تلك المناطق ستقرر موعد إعادة الموظفين إلى المكاتب اعتمادًا على الظروف المحلية الخاص بمتحور أوميكرون.

القرار بسبب عدم اليقين بشأن المتحور أوميكرون

وأكد «بريتين»، أن القرار نابع من حالة عدم اليقين التي أثارها المتحور الجديد أوميكرون، حيث لا يزال العلماء يحاولون فهم مدى انتشاره وتقييم فاعلية اللقاحات الحالية ضده.

90% من المكاتب في الولايات المتحدة

وأشار متحدث باسم جوجل، إلى أن الشركة ستحدد وقت بدء نظام العمل المختلط بناءً على الظروف المحلية، حيث فتحت 90% من المكاتب في الولايات المتحدة، لكنها لم تؤكد بعد التقارير المتعلقة بتغيرات طريقة العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة، وفقاً لـ«فوربس».

وأوضح سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أنه سيسمح للمكاتب المحلية بتحديد موعد إنهاء خيار العمل من المنزل بعد 10 يناير 2021، وقال إن الموظفين سيتلقون إشعارًا لمدة 30 يومًا قبل العودة إلى المكتب.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمازون في أكتوبر الماضي، أن كل فريق سيحدد منفردًا أيام الأسبوع ومددها التي ينبغي للموظفين خلالها العمل من المكاتب، ما يضيف مرونة إلى نموذج العمل المختلط، ومن المتوقع أن يعمل موظفو أمازون من المنزل حتى 3 يناير 2021.

وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: «ستكون المرحلة القادمة هي مرحلة تجريب وتعلم وتكيف، بينما نحاول أن نطوي صفحة الجائحة».

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 - «أوميكرون»، أصبح يمثل خطرا على مستوى العالم، في حين دعت مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه النسخة شديدة العدوى.