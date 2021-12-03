متحور أوميكرون يصيب الأطفال.. وجنوب أفريقيا: «يشكل خطورة كبيرة عليهم»

أعلنت السلطات الصحية في دولة جنوب أفريقيا، صباح اليوم، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» بدأ يصيب كبار السن والأطفال، بحسب ما نقلت قناة «العربية»، ما يزيد المخاوف في ظل تحركات كبيرة في العالم للحيلولة دون انتقال السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا والتي لا تزال المعلومات المتوفرة عنها غير كبيرة حتى الآن.

تأثير متحور «أوميكرون» على الأطفال: يشكل خطورة كبيرة

وأوضحت السلطات الصحية الجنوب أفريقية أن متحور «أوميكرون» يشكل خطورة كبيرة على الأطفال، موجهة النصحية بضرورة الاستعداد لذلك، وأكدت في الوقت ذاته أن البحث لا يزال جاريا حول متحور أوميكرون ودرجة خطورته وكذلك معدل انتشاره.

وكانت جنوب أفريقيا أبلغت رسميا منظمة الصحة العالمية قبل نحو أسبوع اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، التي أطلقت بدورها عليه مسمى «أوميكرون» وهو مجموعة من الأحرف اللاتينية، ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد بـ«المقلق».

أهم المعلومات المتوفرة عن متحور أوميكرون

وحسب المعلومات التي تم الكشف عنها في جنوب أفريقيا، فإن أوميكرون متحور سريع الانتشار، إلا أنه من غير الواضح بعد درجة خطورته، وكذلك الأمر الأهم أنه لم يتضح بعض درجة مقاومته للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

لكن أوميكرون يمتلك اختلافات جذرية وخطيرة مقارنة بسلالة دلتا كورونا، والأخيرة هي التي باتت الأكثر انتشارا في العالم حتى أنها تشكل نحو 50% من الإصابات بفيروس كورونا التي يتم الإبلاغ عنها عالميا.

جنوب أفريقيا: متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من سلالة دلتا

وكان أحد مستشاري حكومة جنوب أفريقيا أعلن أن متحور أوميكرون ينتشر بوتيرة أسرع بكثير من سلالة دلتا كورونا التي أيضا كانت تصنف بأنها سريعة الانتقال، حيث بات أوميكرون يهيمن على حالات الإصابة الجديدة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن الإصابات بسلالة أوميكرون تتزايد في جنوب أفريقيا، وإن كانت معدلات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة به قليلة حتى الآن.