تحرير محاضر للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عما أسفرت عنه الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق، والمحال التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقاد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة مكبرة على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدي سالم، والإدارة الصحية، وذلك لضبط الأسواق واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضراً متنوعاً، منهم 7 محاضر صحة، و7 محاضر بيئة، و7 محاضر تموين، بالإضافة إلى مصادرة 10 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حملة على المطاعم في قلين وضبط سلع

وأشرَف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقرى الحرية، وكفر المرازقة، والمنشأة الكبرى لتحقيق الأمن الغذائي وللتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، على حملة مفاجئة على المخابز، للتأكد من سلامة وجودة الخبز، فضلاً عن المرور على المحلات التجارية والتأكيد على وجود الشهادة الصحية، و تاريخ صلاحية المنتجات.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة المكبرة على المخابز بكافة أنواعها، وتم تحرير 36 مخالفة بعدد من المخابز بقرى مركز دسوق، وأشرفَ ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على حملة التفتيش على مخابز المدينة والقرى، والتي أسفرت عن تحرير 13 محضراً تموينياً ما بين مخالفة للوزن، والجودة، والمواعيد

حملات تموينية في بلطيم.

وشن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات تموينية ورقابية، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم، والإدارة الصحية، والبيئة، والإدارة البيطرية ببلطيم، على كافة المحال التجارية والخدمية، والمطاعم والكافيهات، والمخابز والحلوى، والأسواق، ومحلات بيع اللحوم الطازجة والأسماك والدواجن، وتحرير 3 محاضر جزارة، و 12 محضراً لمطاعم مخالفة، بإجمالي 15 محضراً.

وأشرفَ على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، على حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 12 محضرا لمخابز مخالفة،و 9 محضر مخالفة محلات عامة وجزارة، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمدينة، ومكتب الأغذية، والإشغالات والنظافة، وقاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات تموينية مكثفة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر صحة، ومحضرين تموينيين وغلق محلين.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز، والأسواق، والمحلات التجارية، والمجازر بنطاق المركز والمدينة، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والتأكد من بيع السلع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة المتابعه، والتموين، والصحة، والطب البيطري، وقسم الإشغالات.

حملات تموينية بالحامول وبيلا

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة تموينية على المخابز البلدية، ومحلات بيع السلع الغذائية، ومحلات الجزارة بنطاق المركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضراً متنوعاً.

وأشرفَ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا على الحملات التموينية المكبرة على المخابز والمحلات، والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر تمويني متنوع ما بين إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وبيئة، وعدم إعلان، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، واستيلاء على جوال دقيق وتوقف أحد المخابز عن العمل دون إذن مسبق من التموين، فضلاً عن تحرير 12 محضراً تموينياً متنوعاً منها لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة نشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كجم فسيخ دون بيانات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.