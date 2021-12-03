استخراج جواز سفر جديد.. 5 خطوات تمكنك من الحصول عليه: اعرف سعره

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج جواز سفر جديد، وذلك حتى يتمكنوا من السفر إلى أي من الدول الأجنبية، إذ يعد جواز السفر هو إثبات الشخصية المعترف به دوليا، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن كيفية استخراج جواز السفر المصري والمستندات المطلوبة لذلك.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار الساعة، خطوات استخراج جواز سفر جديد، وفق الإجراءات التي حددتها مصلحة الجوازات، كالتالي:

خطوات استخراج جواز سفر جديد

1- يتوجه المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد لمكتب الجوازات التابع له حسب مقر إقامته.

2- ثم يقوم بعد ذلك بملء الاستمارة الخاصة باستخراج جواز سفر جديد بالبيانات المطلوبة بها، باللغة العربية واللغة الأجنبية.

3- ثم يقوم الراغب في استخراج جواز سفر جديد بتقديم طلب استخراج جواز السفر وتقديم المستندات المطلوبة لذلك في مكتب مراجعة البيانات.

4- ثم بعد ذلك يتوجه المواطن الراغب في استخراج جواز السفر بدفع رسوم استخراجه، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيها واستلام الإيصال الخاص به ليتم استخدامه عند استلامه.

5- وبعد انتهاء المدة المحدده والتي تم تحديدها من قبل المكتب، يتوجه المواطن له لاستلامه، وفي كثير من الأحيان تتحدد تلك المدة بـ 3 أيام فقط.

المستندات المطلوبة

- يقوم الراغب في استخراج جواز السفر بتقديم بطاقة الرقم القومي للأشخاص البالغين، وشهادة الميلاد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

- ثم يقوم الراغب في استخراج جواز سفر بتقديم 4 صور شخصية، مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

- يقوم الذكور بتقديم الشهادة العسكرية والموقف المحدد منها.

- يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي إذا كان المؤهل غير مذكور في البطاقة الشخصية.

- تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية الخاصة بالراغب في استخراج جواز سفر جديد، سواء كان متزوج بتقديم قسيمة الزواج، أو مطلق بتقديم قسيمة الطلق أو أرمل يتقدم بشهادة الوفاة.