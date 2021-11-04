طريقة تحميل والتسجيل في «جواز سفر صحي».. شرط دخول المؤسسات الحكومية

بعد إعلان مجلس الوزراء عدم السماح للموظفين بدخول المؤسسات والمنشآت الحكومية دون الحصول على شهادة اثبات الحصول على تطعيم فيروس كورونا، أتاحت وزارة الصحة للمواطنين إمكانية تحميل تطبيق «جواز سفر صحي» عبر الهاتف الذكي، ليكون بديلا للشهادات الورقية.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة والتي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الصحي Egypt Health passport التابع لوزارة الصحة المصرية، في التقرير التالي:

تطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health passport

وبحسب بيان وزارة الصحة، بدأ العمل بهذا التطبيق بداية من أمس الأربعاء تطبيق على الموبايل يبين ما إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا ويكون مزودا بكيو أر كود وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات، وسيكون التطبيق بديل للشهادات الورقية.

التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health passport

ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل عبر أجهزة الأندرويد، وتنزيله، وتسجيل المستخدم من خلال اتباع الآتي:

فتح التطبيق، ثم ادخال رقم البطاقة أو جواز السفر.

إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على لقاح كورونا.

سيتم إرسال كود تأكيد لرقم الهاتف المسجل عبر موقع تسجيل كورونا التابع لوزارة الصحة.

سيطلب إدخال الكود في التطبيق.

ستتبقى بعدها بضع خطوات لإكمال عملية التسجيل كالآتي:

- التقاط صورة بالكاميرا عبر الهاتف

- تحديد رمز السري

- دفع الرسوم وتقدر بنحو 100 جنيه باستخدام بطاقات الائتمان، أو الفيزا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن قرار عدم دخول أي موظف في مكتبه إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح قرار متبع منذ 3 أسابيع، وتم اتخاذه من لجنة الأزمات، والبطاقات تصدر برسوم عن طريق موقع وزارة الصحة، ويمكن إثبات هذه الشهادة من خلال الحصول على اللقاح عبر التطبيق الإلكتروني، أو تقديم مسحات تفيد بأنه خالٍ من كورونا كل أسبوع ويتحمل نفقتها الموظف.