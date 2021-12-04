8 أشياء تساعدك على الحفاظ على بطارية الهاتف.. هتعيش معاك فترة طويلة

يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة، من ضعف البطارية الخاصة بهاتفهم بشكل سريع، الأمر الذي يجعل الشحن الموجود بها ينفذ سريعا، كما أنها تعرض الهاتف نفسه للخطر، إذ يؤثر تلف البطارية على شاشة الهاتف، وقد يؤدي أحيانا كثيرة إلى انفجار الهاتف.

ويبحث العديد من مستخدمي الهاتف المحمول عن الطرق والخطوات للحفاظ على البطارية وإطالة عمرها، لذلك ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، عددا من الطرق والخطوات التي قد تحافظ على بطارية الهاتف وتساعد على إطالة عمرها، وفق الموقع الرسمي لشركة «هواوي»، كالتالي:

خطوات تمكنك من الحفاظ على بطارية الهاتف

1- تستخدم الهواتف الذكية بطاريات الليثيوم، والتي يصعب تأثرها بعادات الاستخدام، ولهذا عند استخدام هاتفك للمرة الأولى، لا توجد حاجة لتنشيط البطارية، أو استهلاك البطارية حتى 0%، أو الاستمرار في الشحن بعد وصول البطارية بالفعل إلى 100%، فيجب شحن البطارية بالكامل ببساطة.

2- استخدم شاحنًا قياسيًا لشحن الهاتف.

3- تجنب استهلاك بطارية هاتفك لأقل من 20%، لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة الشحن.

4- تجنب شحن هاتفك أثناء استخدامه، لأن هذا قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط، وتقليل أداء البطارية.

5- تجنب استخدام هاتفك في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة، أو منخفضة للغاية، أو في حالة حدوث تقلبات كبيرة في درجة الحرارة، لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى تقليل أداء البطارية.

6- عند تخزين الهاتف لفترة زمنية طويلة، يوصى بإيقاف تشغيل الهاتف أولاً، وشحنه بالكامل من حين لآخر.

7- قد يؤدي استنفاذ البطارية لفترة زمنية طويلة إلى عدم إمكانية إعادة شحن الهاتف.

8- احرص على تفعيل وضع توفير الطاقة ووضع توفير الطاقة الفائق، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية، ثم قم بتمكين وضع توفير الطاقة أو وضع توفير الطاقة الفائق.