‎تطبيق TikTok يضيف أدوات جديدة تساهم في زيادة الدخل للمبدعين

قال تطبيق TikTok، إنه تم توسيع الأدوات الخاصة بالتطبيق، بهدف زيادة الدخل للمبدعين من خلال إضافة نصائح فيديو وهدايا افتراضية.

إضافة الميزة إلى صانعي الفيديوهات العادية

وأضاف أنه على الرغم من توافر المقابل المادي المباشر والهدايا الرقمية لصانعي البث المباشر منذ عام 2020، فإن التوسيع يضيف الميزة إلى مقاطع فيديو TikTok العادية أيضًا، وفقا لموقع Business of app.

ويجب أن يكون صانعو المحتوى مؤهلين لبرنامج Creator Next.

‏‎وأشار إلى أنه حتى يحصلوا على المدفوعات والهدايا، يجب أن يكون صانعو المحتوى مؤهلين لبرنامج Creator Next، ما يعني أنهم بحاجة إلى ما لا يقل عن 10000 متابع و1000 مشاهدة للفيديو خلال الثلاثين يومًا.

تمكين المعجبين من مكافأة المبدعين على المحتوى الخاص بهم

و‎قال TikTok إن الميزة الجديدة ستمكن المعجبين من مكافأة المبدعين على المحتوى الخاص بهم.

إنها تشبه إلى حد ما المكافأة الافتراضية أو التشجيع ويحصل صانعو المحتوى على 100% من المدفوعات.

‏‎تتم معالجة المدفوعات بواسطة Stripe.

مكافأة كبيرة للعديد من صانعي المحتوى

‏‎قد يكون هذا الخيار بمثابة مكافأة كبيرة للعديد من منشئي المحتوى الذين كانوا متحمسين للحصول على المزيد من الطرق لكسب المال من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

خفض حد الدخول إلى Creator Marketplace

‏‎في الوقت نفسه، قررت TikTok خفض حد الدخول إلى Creator Marketplace الخاص بها للتعاون مع العلامات التجارية.

‏‎كان من المفترض أن يكون هناك 100000 متابع حتى يتم الحصول على المكافات وتم تقليل هذا إلى 10000 مستخدم.

‏‎إنها أيضًا مكافأة كبيرة للعلامات التجارية والمسوقين الذين يبحثون عن المزيد من عمليات التعاون بين منشئي المحتوى المتخصصين ، حيث ثبت أن أصحاب النفوذ الجزئي قد أثبتوا فائدتهم مرارًا وتكرارًا في الماضي

يعد تطبيق TikTok من أكثر التطبيقات التي حازت أهمية بين المستخدمين للهواتف المحمولة، حيث استطاع التطبيق الصيني الشهير غزو العالم، لكي يصبح من أكثر التطبيقات تحميلًا على مستوى العالم.