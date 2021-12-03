السيسي يلبي رغبة طفلين في مصافحته خلال تفقده أعمال تطوير الدائري

وصل طفلان إلى موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء تفقده مشروعات التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة، وحاولا مصافحة الرئيس أثناء حديثه مع أحد المهندسين.

من جانبه، رحب الرئيس بهما وربت على رأسيهما، وسألهما قائلا: «اسمك إيه»، فأجاباه: «محمد وأحمد»، وسلم عليهما ثم استكمل حديثه مع المهندس المسؤول عن المشروع.

السيسي يتفقد أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري

وتفقد السيسي أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع السيد الرئيس مع المسؤولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

الرئيس يتحدث مع عدد من المواطنين

كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.