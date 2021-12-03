رئيس الوزراء اللبناني: الرئيس السيسي حقق طفرة ملهمة في مصر

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاني، عن تقديره وتثمينه للدعم المصري الدائم للبنان في جميع المواقف والظروف والتحديات التي واجهتها البلاد، موجها الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه «صاحب النهضة الحديثة في مصر»، بحسب حوار أجراه مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ونشرته الوكالة الرسمية اللبنانية.

وكشف رئيس الوزراء اللبناني عن أنه سيزور مصر قريبا، مؤكدا أنه يسمع ويتابع ما يحدث على أرض مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنمية وتعمير، ما حقق فرقا شاسعا وطفرة حقيقة وملهمة خلال سنوات معدودة، معتبرا أن الأمة العربية تكون بخير حينما تكون مصر بخير، على حد قوله.

ميقاتي: لبنان لن ينسى موقف مصر بعد انفجار مرفأ بيروت

وتحدث ميقاتي عن دور مصر في دعم لبنان خلال الفترات الماضية، وقال إن لبنان لن ينسى أن مصر رغم الصعوبات كانت أولى الدول التي أرسلت طائرات من المساعدات والأغذية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت البحري العام الماضي، ولن ينسى لمصر مساعدته خلال جائحة كورونا بكل الأدوية اللازمة.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، أن مصر هي الحاضنة العربية الحقيقية، وذلك لسياستها الحكيمة للتقارب بين الدول العربية، بالإضافة لاحتضانها لجامعة الدول العربية، مشددا على أن مصر تاريخيا هي النفس العربي للبنانيين، حيث يشعر كل لبناني أن مصر دائما بجانبه، ولبنان حريص كل الحرص على المحافظة على هذا التاريخ.

ميقاتي يؤكد استمراره في رئاسة الحكومة

وفي الشأن اللبناني، شدد ميقاتي على استمراره في رئاسة الحكومة، موضحا أنها لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالإجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم هو شخصيا بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل.

وقال ميقاتي، إنه وافق على تشكيل الحكومة في هذا التوقيت الصعب، نظرا للظروف الصعبة التي كانت تعيشها البلاد في ظل حكومة مستقيلة ومحاولتين لم تكتملا لتشكيل الحكومة وذلك بالتزامن مع مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة.