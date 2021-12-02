السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد بالكليات العسكرية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر صباح اليوم اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الرئيس: القوات المسلحة تتبع كل المعايير العلمية

وقد تابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الإختبارات الإلكترونية كل البيانات الخاصة بكل طالب، والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته كل مراحل الاختبارت حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة، مؤكدا سيادته على أن القوات المسلحة تتبع كل المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كل فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري.

الرئيس يناقش الطلبة المتقدمين في عدد من القضايا

كما ناقش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

كمـا أوصى الرئيس السيسي الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميـع أبنـاء مصر باعتبارهم جـزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.