يساعد تناول الفاكهة على تعزيز سلامة الجسم وصحة الإنسان، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وزيادة القدرة على الهضم، والتخلص من آلام المعدة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، والتي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ولم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 6 إلى 10 جنيهات.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 30 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 7 و10 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 12 و18 جنيها.

سعر المانجو

وسجل سعر كيلو مانجو كيت «التخزين» نحو 30 جنيهًا.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 27 جنيهًا، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا، أما التفاح اللبناني نحو 28 جنيهًا.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب كرمسن نحو 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 12 جنيهًا.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى حوالي 40 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ المستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 7 جنيهات.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري المستورد نحو 30 جنيهًا.

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكري وصل لنحو 7 جنيهات، وأبو سرة حوالي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفراولة

وتراوح سعر الكيلو جرام من الفراولة ما بين 12 إلى 25 جنيهًا.