تاجر ينصب على أهالي الإسماعيلية بحجة التجارة في «التفاح والمانجو»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام تاجر بالاسماعيلية بالنصب على المواطنين، لاستثمار وتوظيف أموالهم فى تجارة المانجو والتفاح المستورد، واستولى منهم على مدخراتهم بزعم دفع فوائد شهرية تقدر بنسبة 15% على التفاح المستورد، و10% على المانجو.

3 حاويات تفاح

ووفقا للتحريات والتحقيقات فقد تمكن المتهم ويدعى «خليل. ص» 53 سنة، تاجر ومسجل خطر، ومتهم فى قضايا نصب وتبديد، من النصب على المواطنين، عن طريق إقناع ضحاياه بأنه يستعد لاستيراد 3 حاويات من التفاح المستورد وأنه يحتاج إلى سيولة، وأن ربح الحاوية الواحدة يصل الى مليون ومائتى ألف جنيه، كما أقنعهم بأنه قام بشراء محصول مزارع مانجو وأنه سيقوم بتخزينها لبيعها بأسعار عالية.

موسم واحد فقط

وتمكن المتهم من الحصول على أموال الضحايا لموسم واحد فقط، وهو موسم هذا العام، لكنه لم يدفع أى فوائد من المتفق عليها، وتبين للضحايا من خلال سؤال معارفه أنه نصاب ومحتال، ولم يقم باستيراد أي شحنات من التفاح، كما تبين لهم أنه متعثر ماديا، ولم يشتر محصول أي مزارع مانجو.

الضحايا وقعوا فريسة للاحتيال

اتصل الضحايا بالمتهم لاستراد أموالهم لكنه ماطلهم فأبلغوا مباحث الأموال العامة التى ألقت القبض عليه، وتبين من التحريات تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة.

400 ألف جنيه

وكشفت التحريات قيام المتهم «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين من راغبى استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 400 ألف جنيه من الضحايا، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.