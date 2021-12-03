الفراولة تفتتح مهرجانات الشتاء في الغردقة.. «عصائر وتورت وسلطة»

نظمت عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، مهرجان الفراولة، باستخدم حوالي طن فراولة ومشاركة 11 شيفا، وذلك ضمن مهرجانات الشتاء على شواطئ الغردقة، بهدف تشجيع وتنشيط السياحة بمشاركة السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات الأجنبية والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وجذب السائحين لشواطئ الغردقة.

استخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيف في المهرجان

وقال مصطفى الحفناوي، الشيف العمومي بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم استخدام حوالي طن فروالة بمشاركة 11 شيفا، وتم عمل عصائر فريش وتورتة الفراولة وسلطة الفراولة، بالإضافة إلى الفراولة الطازجة، وذلك وسط إقبال كبير من السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل وتناول الفراولة بأنواعها.

إقبال على مهرجان الفراولة.. صحة ومناعة

فيما قال حسني شوقي، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الفواكه صيفا وشتاءً، وذلك حسب فاكهة الموسم، مؤكدا في حديثه لـ«الوطن»، أن المهرجان لاىي قبول السائحين، خاصة مع فوائد الفراولة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب، وتحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، والذي يساعد ويعزز ويقوي صحة الجهاز المناعي، كما تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تحسين صحة القلب، وأيضا تنظم مستويات السكر في الجسم.

انتعاش السياحة بفنادق الغردقة

من جانبه أشار سامح جمعة، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، أن الفنادق تحرص دائما على عمل مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه، وذلك بصفة أسبوعية على الشواطئ، بمشاركة السائحين مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية بهدف تنشيط السياحة.

وتابع، أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع بدء موسم السياحة الشتوي واقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة وارتفاع معدل الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية.

كما أكد الخبير السياحي، أنه يتم استقبال أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل جائحة كورونا، وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة مثل الأسواق السياحية القادمة من التشكيك وبولندا وصربيا ومولدفا ورومانيا وسويسرا، وعودة السياحة الروسية والألمانية، والاستعداد لاستقبال أولى رحلات السياحة الهولندية والبلجيكية منتصف الشهر الجاري.