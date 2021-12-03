ضبط 136 قضية متنوعة في حملة أمنية بالقاهرة والجيزة 

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة، استهدفت الميادين والشوارع بمناطق شرق ووسط وجنوب القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 136 قضية تنوعت ما بين مخدرات وتسول وإفساد واستغلال الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مستريحة سوهاج تستولى على مليون جنيه

في سياق آخر، تعمّدت موظفة النصب على عدد من المواطنين بسوهاج، واستولت على مليون جنيه، بحجة استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، كما تبيّن أن المتهمة سبق اتهامها في جرائم مماثلة.

وتبيّن من خلال التحريات أن المدعوة «لبنى» 45 سنة، نصبت على 13 مواطنًا في سوهاج، وأقنعتهم بالحصول على مدخراتهم مقابل توظيفها في صفقة أجهزة محمول، سيتم تهريبها من خارج البلاد، بأسعار بخسة وإعادة بيعها بأسعار إلى السوق، ما سيدر ربحًا يقدر بـ 70%، من حجم رأس المال، وتبيّن اتفاقها معهم على فوائد شهرية تقدر بـ13% ، حتى وصول الصفقة.

وأفادت خلال التحريات أن المتهمة، خدعت ضحاياها واستولت على أموالهم وفرّت هاربة ولم ترّدها أو تدفع الفوائد المتفق عليها، وأبلغ الضحايا الـ13، الأجهزة الأمنية وتم تعقب المتهمة وضبطها.

وتبيّن من خلال التحريات أن للمتهمة ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.