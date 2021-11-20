عاجل.. تساقط الثلوج وأمطار غزيرة على السادس من أكتوبر

شهدت عدة مناطق في مدينة السادس من أكتوبر اليوم، سقوط أمطار غزيرة تصاحبها الثلوج، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت تعرض بعض المحافظات لأمطار متوسطة وغزيرة من بينها القاهرة الكبرى وتضم محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية».

حالة الطقس غدا على السادس من أكتوبر

ووفق بيان الأرصاد الصادر مساء اليوم، فإنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة، بالإضافة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مدينة السادس من اكتوبر

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على مدينة السادس من أكتوبر فتصل العظمي لـ20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية غدا على النحو التالي:

القاهرة 20 - 15

الإسكندرية 20 - 16

وادي النطرون 20 - 15

طنطا 20 - 15

شبين الكوم 20 - 15

دمنهور 20 - 16

بلطيم 20 - 15

مطروح 20 - 15

السلوم 20 - 14

سيوة 21 - 14

بورسعيد 20 - 17

دمياط 20 - 16

الزقازيق 20 - 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 - 15

السويس 21 - 15

العريش 21 - 16

رفح 21 - 16

رأس سدر 21 - 16

نخل 19 - 10

نويبع 21 - 17

طابا 20 - 17

كاترين 14 - 07

الطور 23 - 17

شرم الشيخ 25 - 18

الغردقة 25 - 18

مرسى علم 26 - 17

الفيوم 22 - 13

بني سويف 22 - 14

المنيا 22 - 14

أسيوط 22 - 13

سوهاج 22 - 15

قنا 23 - 15

الأقصر 24 - 15

أسوان 25 - 16

إدفو 25 - 16

أبو سمبل 25 - 17

الوادي الجديد 24 - 14

شلاتين 28 - 18

أبو رماد 28 - 17

حلايب 26 - 19

رأس حدربة 26 - 19