تحريات «موظفة سوهاج»: نصبت على 13 مواطنا واستولت على مليون جنيه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، في واقعة قيام موظفة بالنصب على عدد من المواطنين واستيلائها على مليون جنيه بحجة استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، أن المتهمة لديها سوابق جنائية وسبق اتهامها فى جرائم مماثلة.

صفقة تليفونات

ووفقا للتحريات، نجحت المتهمة «لبنى.م»، 45 سنة، في النصب على 13 مواطنا بسوهاج، حيث أقنعتهم بالحصول على مدخراتهم مقابل توظيفها في صفقة أجهزة محمول سوف يتم تهريبها من خارج البلاد، بأسعار بخسة وإعادة بيعها بأسعار السوق، ما سيدر ربحا يقدر بـ 70 % من حجم رأس المال، وتبين اتفاقها معهم على فوائد شهرية تقدر بـ13% حتى وصول الصفقة.

هروب المتهمة

وأوضحت التحريات أن المتهمة تمكنت من خداع ضحاياها والاستيلاء على أموالهم والفرار بها دون أن تردها أو تدفع الفوائد المتفق عليها، فسارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية التى تعقبت المتهمة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 5 مواطنين يقيمون بدائرة قسم أول سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، بتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

المتهمة موظفة بمدرسة

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظفة بإحدى المدارس، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة، وضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة.