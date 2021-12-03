حمو بيكا يعلن تعاونه مع شركة إنتاج فني بالسعودية «صور»

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعاونه مع شركة إنتاج سعودية.

ونشر حمو مجموعة من الصور داخل الشركة، ممسكًا بسيوف ذهبية وعلق عليها، وعلّق: «شركة صول والسيوف الذهبية رمز المحبة وانتظروا التعاون القادم بأذن الله».

وأضاف: «الأستاذ محمد شمسي، المهندس محمد القحطاني، شركة صول آرت للإنتاج الفني المملكة العربية السعودية جدة.

منع حمو بيكا من الغناء في مصر

وأصدرت نقابة الموسيقيين مؤخرًا قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم حسن شاكوش، وحمو بيكا.

قالت النقابة في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».

بلاغ ضد حمو بيكا

وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد حمو بيكا، اتهمه فيه بظهوره ونشره فيديو مسيء للدولة المصرية، والحط من كرامة المصريين، على حد وصفه.

وقال صبري في بيان له، «أن حمو بيكا ومجموعة ظهروا على الساحة الغنائية، بغية تلويثها، والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش، بخلاف العديد من الجرائم، ثم تطور الوضع إلى ما هو أخطر وأفظع، بعد أن كانت الأغنيات تحوي العديد من الألفاظ والإيحاءات، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة».