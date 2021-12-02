حمو بيكا وحسن شاكوش وعلى قدورة بملابس الإحرام: لبيك اللهم عمرة «صور»

تصدر حمو بيكا، وعمر كمال، وعلى قدورة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهم بملابس الإحرام خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إحيائهم حفلا غنائيا ضمن فاعليات موسم الرياض 2021.

حمو بيكا برفقة عمر كمال بملابس الإحرام

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه بعمر كمال وعلي قدورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق على الصورة قائلا: «لبيك اللهم عمره».

عمر كمال: «بيكا عايز عربية بينتلي»

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال شارك جمهوره منذ يومين بفيديو ساخر أثناء وصول حمو بيكا إلى الرياض، واقتحامه غرفته، ليطلب منه إيصاله بالأسرة التي أهدته سيارة «بينتلي»، وذلك عبر حسابه على «انستجرام»، معلقا على الفيديو: «بيكا عايز عربية بينتلي».

إحالة عمر كمال إلى التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أمس، بيانًا بإحالة عمر كمال إلى التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، وذلك بعد استبداله كلمات أغنية بنت الجيران «خمور وحشيش»، بـ «تمور وحليب» خلال حفله الغنائي في الرياض، وبرر ذلك أنه على «الأرض المقدسة»، وأوضح البيان أن هذه الجملة فيها إساءة إلى مصر.

بلاغ ضد حمو بيكا

كما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد حمو بيكا، يتهمه فيه بظهوره ونشره فيديو مسيء للدولة المصرية، والحط من كرامة المصريين.

وأوضح سمير صبري في بيان له، «أن حمو بيكا ومجموعة ظهروا على الساحة الغنائية، بغية تلويثها، والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش، بخلاف العديد من الجرائم، ثم تطور الوضع إلى ما هو أخطر وأفظع، بعد أن كانت الأغنيات تحوي العديد من الألفاظ والإيحاءات، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة».

الموسيقيين تمنع 20 من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة الموسيقيين أصدرت بيانًا أيضًا قبل أسبوعين بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم حسن شاكوش، وحمو بيكا.