بعد حمو بيكا وحسن شاكوش.. هاني شاكر في حفل غنائي بموسم الرياض 2021

يشارك الفنان هاني شاكر في فعاليات موسم الرياض 2021، في حفل غنائي يعنوان «ليالي الفن الأصيل»، يجمعه بالفنانة مي فاروق ومحمد محسن، ويقود الفرقة الموسيقار أمير عبد المجيد، وذلك يوم 8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يفتح باب الحجز اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

النجوم المصريين في موسم الرياض 2021

وشارك في فعاليات موسم الرياض 2021، مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين، وتتسع القائمة لتشمل أنغام، تامر حسني، محمد حماقي ومحمد رمضان وفرقة الموسيقى العربية التابعة لدر الأوبرا المصرية، بالإضافة مؤديين المهرجانات عمر كمال، حمو بيكا وحسن شاكوش، وهو الحفل الأخير الذي آثار حالة من الجدل، وأدى إلى إحالة عمر كمال للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وأحيا الفنان محمد حماقي، مساء أمس حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، وقدم على مدار الحفل الذي استمر قرابة الساعتين مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

تامر عاشور ورامي صبري في حفل غنائي.. والتذاكر تصل لـ 7 آلاف جنيه

يقام حفل غنائي يوم الخميس 9 ديسمبر، للفنان تامر عاشور ورامي صبري، على مسرح «أبو بكر سالم»، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 ريال سعودي، وتتدرج 230، 460، 690 ريال سعودي، وتأتي تذاكر الـ «VIP» في فئتي 1150 و1725 ريال سعودي، وهو ما يوازي 4 و7 آلاف جنيه، وذلك وفقا للموقع الرسمي للتذاكر.

بينما يشهد يوم 10 ديسمبر الجاري، تنظيم حفلا غنائيا يجمع نانسي عجرم ووائل كافوري على مسرح «محمد عبده ارينا»، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتبدأ تذاكر الحفل من 575 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 863 و1150 و1725، بينما يصل سعر التذكرة الملكية لـ 2300 ريال أي ما يوازي 9 آلاف جنيه مصري.