بورصة الدواجن اليوم السبت 4-12-2021 في مصر

يتابع العديد من الأشخاص أسعار بورصة الدواجن، والتي شهدت تدنيا ملحوظا للأسعار في السوق المصرية، بعد الارتفاع الكبير في أسعار العلف، الأمر الذي سبب خسائر ملحوظة بالنسبة للمربين في المنظومة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، إلى نحو 35 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.